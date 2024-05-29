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20:03, 29 мая 2024Путешествия

Россиянка посетила старейший храм на Бали и раскрыла аферу монахов

Российская туристка заявила о монахах-аферистах в главном храме Бали

Фото: Ye Choh Wah / Shutterstock / Fotodom

Российская туристка посетила главный и старейший храм на Бали — Пура Бесаких — и раскрыла аферу местных монахов. Своими впечатлениями от поездки она поделилась с «Лентой.ру».

По словам Виктории из Владикавказа, они отправились в храм с компанией, и на входе им предложили помолиться с главным монахом. Однако для этого нужно было заплатить около 500 рублей за особую одежду — саронг.

Как заявила девушка, некоторые туристы из ее группы согласились на это, и им выдали саронги желтого цвета, а остальным, не платившим на входе, досталась ткань синего цвета.

Поднявшись на вершину храма, путешественники встретились с местными жителям и были неприятно удивлены. «Они над нами ржали, сказали, что нас просто развели», — описала ситуацию Виктория.

Ранее злоумышленники стали обманывать россиян на Бали, предлагая им оформить медицинскую страховку на выгодных условиях. Получив денежный перевод, мошенники перестают выходить на связь.

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      Марк Успенский
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