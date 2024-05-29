В Госдуме нашли связь между ЕГЭ и родами

Миронов заявил, что из-за стресса на ЕГЭ некоторые девочки уже никогда не родят

Стресс, полученный школьницами из-за Единого государственного экзамена (ЕГЭ), может привести к тому, что некоторые девочки уже никогда не смогут иметь детей. Связь между выпускным испытанием и родами нашел председатель партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов, слова которого опубликовал RTVI в Telegram.

Обсуждая скандал в Воронеже, где школьниц заставили снимать бюстгальтеры и трусы при досмотре перед ЕГЭ, депутат Госдумы также обратил внимание на ситуацию в Нижегородской области. Там, по его словам, девятиклассники семь часов в духоте без еды и воды ждали задания по физике, информатике и литературе. «А вы спросите врачей, сколько у нас больных сахарным диабетом, сколько у нас девочек рожать не будет уже никогда, потому что стрессы и все, и у них сразу идет гормональный сбой, и все из-за этого идиотизма», — сказал Миронов.

По мнению парламентария, госэкзамены «гробят детей на пороге взрослой жизни», поэтому «надо прекращать это безобразие».

Ранее заслуженный учитель России Александр Снегуров в беседе с «Лентой.ру» заявил, что скандал с досмотром воронежских школьниц говорит о том, что ЕГЭ выродился в экзамен, который «потерял все свои преимущества» и работает на нравственное разложение участников системы образования. По словам педагога, он слышит о досмотрах учащихся из года в год и крайне негативно относится к таким действиям.

28 мая стало известно, что в Воронеже перед сдачей ЕГЭ по русскому языку школьниц заставили снимать бюстгальтеры и трусы на входе в учебное заведение. По словам матери одной из девочек, металлодетектор реагировал на металлические косточки в бюстгальтере и цепочки на стрингах. Кроме того, одна из выпускниц пожаловалась, что при досмотре ее трогали за грудь.