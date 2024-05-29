В Казахстане предотвратили два теракта

КНБ Казахстана: спецслужбы предотвратили два теракта с начала года

Спецслужбы Казахстана предотвратили два теракта с начала года. Об этом сообщили в Комитете нацбезопасности (КНБ) страны.

«[Президенту Казахстана] Касым-Жомарту Токаеву доложено, что с начала года предотвращены два теракта, в том числе один — за рубежом совместно с иностранными партнерами», — говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что 26 приверженцев радикальной религиозной идеологии были осуждены за террористическую и экстремистскую деятельность. Помимо этого, против 22 лиц продолжаются досудебные расследования.

Ранее в Казахстане обезвредили восемь организованных преступных групп (ОПГ). Как отмечалось, члены ОПГ были причастны к пропаганде терроризма, похищениям людей, вымогательству, а также незаконному обороту наркотических средств и огнестрельного оружия. Сообщалось о 23 задержанных.