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12:56, 29 мая 2024Мир

Замминистра финансов США прибыл на Украину для обсуждения санкций против России

ABC: замминистра финансов США Адейемо прибыл в Киев

Фото: Chris Emil Janssen / Globallookpress.com

Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо прибыл с официальным визитом в Киев, где обсудит с украинскими партнерами ужесточение санкционного режима в отношении России. Об этом сообщает телеканал ABC.

«Адейемо намерен встретиться с чиновниками министерства финансов и администрации президента Украины», — говорится в публикации.

Отмечается, что на повестке переговоров будет дальнейшая финансовая поддержка Киева, а также «усилия по ужесточению санкций в отношении России и планах по использованию замороженных российский суверенных активов в интересах Украины».

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц призвал страны Запада оказать Украине многомиллиардную финансовую помощь.

29 мая также стало известно, что Швеция передаст Украине самый крупный пакет военной помощи с начала военного конфликта.

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      Глеб Бажуткин
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