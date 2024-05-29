Замминистра финансов США прибыл на Украину для обсуждения санкций против России

ABC: замминистра финансов США Адейемо прибыл в Киев

Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо прибыл с официальным визитом в Киев, где обсудит с украинскими партнерами ужесточение санкционного режима в отношении России. Об этом сообщает телеканал ABC.

«Адейемо намерен встретиться с чиновниками министерства финансов и администрации президента Украины», — говорится в публикации.

Отмечается, что на повестке переговоров будет дальнейшая финансовая поддержка Киева, а также «усилия по ужесточению санкций в отношении России и планах по использованию замороженных российский суверенных активов в интересах Украины».

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц призвал страны Запада оказать Украине многомиллиардную финансовую помощь.

29 мая также стало известно, что Швеция передаст Украине самый крупный пакет военной помощи с начала военного конфликта.