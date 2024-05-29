Женщинам рассказали о пользе осознанного воздержания от секса

Психотерапевты Аманда Мейджор и Кэролайн Пламер заявили, что отказ от секса не делает женщин одинокими, но позволяет им управлять своей жизнью и расставлять комфортные для них границы в общении с мужчинами. Пользу осознанного женского воздержания от секса эксперты объяснили в ходе беседы с изданием Refinery29.

Различные исследования показали, что поколение Z и миллениалы занимаются сексом меньше, чем предыдущие поколения, и обычно эти данные преподносятся в негативном ключе. Однако 36-летняя жительница Лос-Анджелеса Кей Ли не согласна с таким суждением. Она осознанно отказалась от секса пять лет назад и называет это решение самым важным в своей жизни. «Я чувствую себя прекрасно без секса. Но я могу поменять свои убеждения, если встречу достойного мужчину», — призналась она.

В юности Ли вышла замуж за друга детства. В том браке она называла себя идеальной женой и полностью растворялась в семье. После развода в 31 год она вновь завела роман, но поняла, что отношения тяготят ее, а случайный секс больше не интересует.

На данном этапе моей жизни мне есть что терять, и я слишком забочусь о своем здоровье и благополучии, чтобы рисковать ими. Слово «воздержание» неточно описывает мои чувства. Воздержание подразумевает сдержанность, а я не сдерживаю себя. У меня вообще нет желания делиться собой с кем-либо таким образом Кей Ли

По словам психотерапевта Мейджор, целибат позволяет не только сохранить свою индивидуальность, но и восстановиться после травмирующих браков и романов. Воздержание, по ее мнению, помогает полностью контролировать свою жизнь и не отчитываться ни перед кем. Обычно такие женщины точно знают, чего хотят.

В свою очередь, психотерапевт Пламер добавила, что целибат в нынешнем его понимании женщинами — это не период переживания утраты, а возвращение себе жизненных ценностей.

К тому же, по мнению Мейджор, длительное воздержание может сделать сексуальный акт более важным для некоторых людей. Однако при начале новых отношений после длительного воздержания стоит быть откровенной с партнером, чтобы обсудить ожидания от будущего, подытожила специалистка.

Ранее 40-летняя отчаявшаяся найти любовь женщина обратилась за советом к эксперту по отношениям Эбигейл Ван Бюрен. И та посоветовала знакомиться с мужчинами в интернете.