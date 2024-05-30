Американского тренера пожизненно отстранили за насилие над фигуристами

Тренера из США Саппенфилд пожизненно отстранили за насилие над фигуристами

Американский тренер по фигурному катанию Далайла Саппенфилд получила пожизненное отстранение от работы. Об этом сообщает USA Today.

Специалиста обвинили в физическом и психологическом насилии над спортсменами, преследовании, злоупотреблении процедурами и несообщении о потенциальных нарушениях правил SafeSport. Саппенфилд имеет право обжаловать дисквалификацию.

В 2021-м против Саппенфилд выступила фигуристка Тара Кейн, обвинив тренера в оскорблениях сексуального характера. Тогда же началось расследование из-за проживания 16-летней российской фигуристки, имя которой не навывалось, в доме тренера в США с двумя совершеннолетними мужчинами.

Всего Саппенфилд находилась под следствием 2,5 года. Ранее она тренировала трехкратных чемпионов США в парном катании Алексу и Криса Книрим.