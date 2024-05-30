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13:05, 30 мая 2024Спорт

Американского тренера пожизненно отстранили за насилие над фигуристами

Тренера из США Саппенфилд пожизненно отстранили за насилие над фигуристами

Фото: Mark Blinch / Reuters

Американский тренер по фигурному катанию Далайла Саппенфилд получила пожизненное отстранение от работы. Об этом сообщает USA Today.

Специалиста обвинили в физическом и психологическом насилии над спортсменами, преследовании, злоупотреблении процедурами и несообщении о потенциальных нарушениях правил SafeSport. Саппенфилд имеет право обжаловать дисквалификацию.

В 2021-м против Саппенфилд выступила фигуристка Тара Кейн, обвинив тренера в оскорблениях сексуального характера. Тогда же началось расследование из-за проживания 16-летней российской фигуристки, имя которой не навывалось, в доме тренера в США с двумя совершеннолетними мужчинами.

Всего Саппенфилд находилась под следствием 2,5 года. Ранее она тренировала трехкратных чемпионов США в парном катании Алексу и Криса Книрим.

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      Дарья Коршунова
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