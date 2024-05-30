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16:14, 30 мая 2024Бывший СССР

Автор Конституции Украины рассказал о незаконных поездках Зеленского за рубеж

Автор Конституции Украины: оплата Киевом поездок Зеленского за рубеж нарушает УК

Фото: Kenzo Tribouillard / Reuters

Оплата Киевом командировок президента Украины Владимира Зеленского за рубеж нарушает Уголовный кодекс (УК) страны. Об этом заявил автор Конституции Украины Дмитрий Табачник, передает ТАСС.

«Министерство финансов Украины продолжает финансировать офис президента и его зарубежные поездки, совершает уголовное преступление, которое карается по статьям о нецелевом расходовании бюджетных средств и злоупотреблении служебным положением», — рассказал Табачник.

Он отметил, что за выполнение незаконных указаний украинским чиновникам в будущем может грозить уголовное наказание.

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Табачник также прокомментировал вопрос легитимности Зеленского. По его словам, после 20 мая в соответствии с 103-й статьей конституции страны украинский лидер не является легитимным руководителем республики. Он уточнил, что, исходя из норм конституции, другой трактовки сложившейся ситуации быть не может.

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      Екатерина Грищенко
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