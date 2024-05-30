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20:57, 30 мая 2024Мир

Бельгийская оппозиция раскритиковала решение о передаче истребителей Украине

Политик Хедебау: передача Украине F-16 может привести к третьей мировой войне

Фото: Ritzau Scanpix / Bo Amstrup / Reuters

Передача Украине истребителей F-16 может привести к третьей мировой войне. Решение бельгийского правительства раскритиковал оппозиционный политик и председатель «Партии труда Бельгии» Рауль Хедебау в интервью телеканалу RTL.

«Я думаю, что мы движемся к третьей мировой войне. Сначала нам говорили, что мы будем передавать Украине деньги, потом оружие, потом F-16, теперь и военных хотим отправить, как об этом говорит президент Макрон», — сказал он.

Хедебау также выразил надежду, что саммит по Украине в Швейцарии 15-16 июня позволит пойти в сторону деэскалации конфликта и мирных переговоров.

Ранее Бельгия пообещала передать Украине первую партию истребителей F-16 до конца года, однако запретила полеты над территорией России. Премьер-министр страны Александр де Кро уточнил, что часть этих самолетов планируется поставить Киеву до 2025 года.

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      Семен Александров
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