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18:24, 30 мая 2024Бывший СССР

Белоусов назвал фактор стабильности в Средней Азии

Белоусов: военное партнерство России и Казахстана является фактором стабильности

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Партнерство России и Казахстана является одним из важнейших факторов стабильности в Средней Азии. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов, сообщает ТАСС.

Белоусов выступил с заявлением в ходе встречи с министром обороны Казахстана Русланом Жаксылыковым в Алма-Ате. Он подчеркнул, что Москва рассматривает Астану как союзника и стратегического партнера.

«Взаимодействие в военной сфере является одним из важных факторов поддержания стабильности во всем Центрально-Азиатском регионе», — подчеркнул глава Минобороны. При этом министр отметил, что ситуация в регионе является сложной.

Ранее председатель Сената Казахстана Маулен Ашимбаев заявил, что Астана может помочь в проведении переговоров между Россией и Украиной.

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      Юрий Леонов
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