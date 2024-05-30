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15:54, 30 мая 2024Бывший СССР

В Казахстане предложили помощь в проведении переговоров России и Украины

Председатель Сената Казахстана: мы готовы помочь переговорам России и Украины

Фото: МИД РФ / РИА Новости

Председатель Сената Казахстана Маулен Ашимбаев заявил, что Астана может помочь в проведении переговоров между Россией и Украиной, его цитирует ТАСС.

«Сейчас прежде всего нужно сесть за стол переговоров и искать механизмы решения этого конфликта. И здесь мы готовы помогать, готовы поддерживать», — сообщил Ашимбаев.

Он добавил, что считает необходимым остановить кровопролитие и смерти гражданских людей, а происходящее является трагедией и для тех стран, кто сотрудничают и с Россией и с Украиной.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военные лобби заблокировали и саботировали стамбульские переговоры 2022 года о мирном урегулировании конфликта на Украине.

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