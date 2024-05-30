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18:30, 30 мая 2024Бывший СССР

Белоусов назвал одно из основных направлений сотрудничества с Казахстаном

Белоусов: единая система ПВО — одно из направлений сотрудничества с Казахстаном

Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

Министр обороны России Андрей Белоусов назвал одно из основных направлений сотрудничества с Казахстаном. Об этом он высказался в ходе рабочей встречи с казахстанским коллегой Русланом Жаксылыковым в Алма-Ате, сообщают в Минобороны РФ.

По его словам, таковым является совершенствование единой региональной системы противовоздушной обороны (ПВО) между двумя странами. Среди других основных направлений сотрудничества глава ведомства назвал обмен опытом по вопросам деятельности армий, обеспечение работы испытательных полигонов Минобороны России на территории республики, военно-техническое сотрудничество и обучение кадров.

Во время встречи с Жаксылыковым Белоусов также отметил, что считает партнерство России и Казахстана одним из важнейших факторов стабильности в Средней Азии.

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      Алевтина Запольская
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