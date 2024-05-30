Чиновник в США заявил о праве Украины сбивать российские самолеты над Россией

WP: Украина имеет право сбивать российские самолеты над РФ американскими ПВО

Украина имеет полное право сбивать американскими системами противовоздушной обороны (ПВО) военные цели непосредственно над территорией России. Об этом заявил американский чиновник в комментарии для газеты The Washington Post (WP).

По словам собеседника издания, для Киева не существует никаких ограничений для того, чтобы сбивать российские ракеты и самолеты, «если они представляют угрозу для Украины».

Ранее член норвежского парламента Расмус Ханссон призвал Осло разрешить Украине атаковать цели на российской территории.