Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:39, 30 мая 2024Мир

Чиновник в США заявил о праве Украины сбивать российские самолеты над Россией

WP: Украина имеет право сбивать российские самолеты над РФ американскими ПВО
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Ints Kalnins / Reuters

Украина имеет полное право сбивать американскими системами противовоздушной обороны (ПВО) военные цели непосредственно над территорией России. Об этом заявил американский чиновник в комментарии для газеты The Washington Post (WP).

По словам собеседника издания, для Киева не существует никаких ограничений для того, чтобы сбивать российские ракеты и самолеты, «если они представляют угрозу для Украины».

Ранее член норвежского парламента Расмус Ханссон призвал Осло разрешить Украине атаковать цели на российской территории.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Актриса Анастасия Заворотнюк пять лет боролась за свою жизнь. Почему она не смогла победить болезнь?

      Мост в российском регионе обрушился и отрезал 10 деревень от города

      Названы районы Москвы с самыми дорогими квартирами

      Sony намеренно отложила релиз PlayStation 5 Pro

      Россиянкам назвали одежду для создания визуально тонкой талии

      Приговор экс-руководителю аппарата главы МЧС Сойникову вступил в законную силу

      Зеленский отстранил близких к Вашингтону чиновников

      Крупнейший производитель автомобилей в мире резко снизил продажи

      14-летняя «Юная супермодель мира» из России рассказала об отношении к русским

      Убитая разведчиками ВС России девушка служила в ВСУ и сдалась в плен

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше