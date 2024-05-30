В Норвегии призвали разрешить Украине атаковать цели на территории России

В парламенте Норвегии призвали разрешить Киеву атаковать цели на территории РФ

Член парламента Норвегии Расмус Ханссон призвал правительство страны разрешить Украине атаковать цели на территории России. Об этом депутат заявил в своем обращении к норвежскому министру иностранных дел Эспену Барту Эйде. «Лента.ру» изучила текст письма Ханссона.

«Нынешняя позиция Запада уже давно заключается в том, чтобы не позволять Украине использовать предоставленное Западом оружие против российской территории из-за желания не допустить дальнейшей эскалации и более непосредственного вовлечения стран НАТО в конфликт. В принципе, это понятная и законная позиция, но в то же время может возникнуть необходимость пересмотреть эту позицию», — подчеркивается в тексте парламентского запроса.

В настоящее время украинские войска в Украине оттесняются в тыл в результате российских атак при мощной поддержке со стороны оружия и баз в России. Предоставление Украине возможности достичь этих целей с помощью большего количества вооружений может увеличить вероятность того, что Украина сможет оказать сопротивление на критическом этапе войны Расмус Ханссон член парламента Норвегии

По словам депутата, ограничения на использование переданного оружия «делают Украину гораздо более уязвимой». В связи с этим Ханссон просит кабмин разъяснить свою позицию. «Какова позиция правительства в отношении использования Украиной переданного Норвегией оружия и материальных средств против законных целей на территории России?» — поинтересовался автор обращения.

Ранее замглавы польского Минобороны Цезарий Томчик заявил, что у Киева нет ограничений на использование переданного ему вооружения для ударов по объектам на территории России.

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал разрешить Украине бить дальнобойным западным оружием по территории России. По его мнению, Киев должен сам решать, как использовать переданное союзниками вооружение, поскольку в этом случае оно «перестает быть оружием НАТО и становится оружием Украины».