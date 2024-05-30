Дачников предостерегли от способной загубить картофель ошибки

Агроном Коврижных: азотные удобрения могут снизить качество урожая картофеля

Избыток азотных удобрений и «органики» может серьезно снизить качество урожая картофеля. От способной загубить культуру ошибки дачников предостерегла агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных, передают «БелНовости».

Без азота клубни не вырастут крупными и крахмалистыми, однако если содержание этого микроэлемента в грунте будет повышено, ботва начнет расти слишком быстро. В результате картофель вырастет мелким и безвкусным. По словам Коврижных, норма азотных удобрений — шесть граммов на квадратный метр грядки. Кроме того, важно помнить о калии и фосфоре.

Что касается органических удобрений, то при умеренном внесении они положительно влияют на картофель. Но вносить больше пяти килограммов на квадратный метр не стоит, иначе качество урожая пострадает.

Ранее дачников предупредили об опасности соды, с помощью которой многие борются с вредителями и пытаются улучшить качество почвы. При частом использовании средство может навредить культурам и ухудшить состав земли.