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18:09, 30 мая 2024Экономика

Дачников призвали защитить огород от тли раствором одуванчиков

Агроном Коврижных: раствор одуванчиков поможет от тли и белокрылки

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В борьбе с тлей, белокрылкой и другими вредителями дачникам поможет раствор одуванчиков. Совет по борьбе с вредителями и фитофторой в разговоре с изданием «БелНовости» дачникам дала ученый-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных.

Хозяевам участка потребуется смешать 400 граммов измельченных одуванчиков, две головки чеснока, одну столовую ложку порошка горчицы и столько же острого перца. Полученную смесь заливают тремя литрами воды и дают настояться сутки. После настой процеживают, затем объем раствора доводят до 10 литров.

Средством опрыскивают растения. Состав отпугивает практически всех вредителей и является средством профилактики известных заболеваний. При этом у большинства народных средств непродолжительный срок действия, уточнила агроном.

Ранее дачникам назвали способ отпугнуть птиц от участка. В этом помогут формы для запекания из фольги. Их следует повесить на деревья — отражающийся свет не даст пернатым приблизиться к участку.

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      Мария Черкасова
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