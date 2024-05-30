Депутат дал россиянам совет по перепланировке дачи

Депутат Чаплин: любую перепланировку дачи нужно согласовывать с властями

Любую перепланировку дачи нужно согласовывать с властями. Об этом рассказал NEWS.ru депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Заявление на переустройство или перепланировку помещения и проект перепланировки жилого помещения, разработанный специализированной организацией, необходимо подать в Многофункциональный центр (МФЦ) или через «Госуслуги».

Затем следует получить решение местной администрации и обратиться в районный суд с исковым заявлением. Инстанция должна разрешить сохранить дом в перепланированном состоянии. При этом суд может назначить собственную строительно-техническую экспертизу.

Если суд вынесет решение в пользу собственника, ему необходимо обратиться в Бюро технической инвентаризации (БТИ) и заказать обмеры частного дома. Завершающим этапом является подача заявления в Росреестр для внесения изменений в кадастровый учет.

Ранее дачников предупредили о штрафах за сорняки на участках. Согласно статье 10.1 КоАП РФ, для граждан предусмотрено взыскание в размере от 300 до 500 рублей, для должностных лиц — от 500 до 1000, для юридических — от 5 до 10 тысяч рублей. В регионах могут устанавливаться и более высокие штрафы.