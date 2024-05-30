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15:34, 30 мая 2024Наука и техника

Из Windows 11 удалили Dolby Digital

PCWorld: Microsoft удалила встроенную поддержку Dolby Digital из Windows 11

Фото: Unsplash

Корпорация Microsoft объявила, что актуальная операционная система Windows больше не поддерживает Dolby Digital. На это обратило внимание издание PCWorld.

В документе поддержки говорится, что нововведение будет касаться только новых установок. То есть поддержки кодека Dolby Digital (AC-3) не окажется, если пользователь выполнит «чистую» установку системы. В том случае, если он обновит свой ПК до новой версии Windows 11, поддержка останется.

Dolby Digital — система цифрового многоканального звука, которую разработала компания Dolby Laboratories в 1991 году. Отсутствие поддержки в Windows 11 означает, что пользователи не смогут запускать в проигрывателе Windows Media или других приложениях использующие кодек AC-3 файлы.

Журналисты PCWorld объяснили, что подобные аудиокомпозиции можно будет запустить, используя сторонние программы. Например, VLC media player. Как правило, подобные медиаплееры полагаются на собственные кодеки, а не те, которые предустановлены в Windows.

В конце мая стало известно, что корпорация Microsoft удалит несколько ранее встроенных в Windows программ. К ним относятся приложения Cortana, Tips и WordPad.

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      Андрей Ставицкий
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