Доцент российского вуза заставил мусульманку читать стихи о вреде хиджаба

Доцент Ивановского мединститута заставил мусульманку читать стихи о хиджабе

Доцент Ивановского государственного медицинского университета заставил мусульманку читать стихи о вреде хиджаба. Об этом сообщил Telegram-каналу «Голос Дагестана» подписчик из числа студентов вуза.

Канал также опубликовал распечатанный текст произведения. В нем автор упрекает тех, кто носит хиджаб. «Так просто прими, что в России хиджабы — харам», — гласит завершающая строчка стихотворения.

По данным неофициального сайта кафедры фармакологии вуза, мужчина с указанной подписчиком Telegram-канала фамилией работает в должности доцента. На сайте учебного заведения на вкладке кафедры им создана заметка о проведении в университете вечера поэзии.

На интернет-ресурсе, куда пользователи могут выкладывать свои стихи, у мужчины также есть страница — на ней он указан под вымышленной фамилией. На сайте опубликовано более трехсот стихотворений доцента, в том числе общественно-политической тематики.

Ранее в Совете по правам человека при президенте России предложили запретить никаб — закрывающий лицо традиционный головной убор. Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов, изначально выступивший против запрета, заявил, что Духовное управление мусульман поддержит предложенную меру, если будет доказана связь ношения никаба с распространением радикальных идей.