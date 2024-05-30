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16:38, 30 мая 2024Забота о себе

Эксперт нашел связь между ЭКО и раком мозга у Заворотнюк и Фриске

Медэксперт Мохов: при назначении ЭКО нужно исключить наличие микроопухолей

Фото: Natalia Shakhanova / Globallookpress.com

При экстракорпоральном оплодотворении (ЭКО) используются гормональные препараты, которые влияют на головной мозг, рассказал профессор, доктор юридических наук, эксперт в области медицинского права Александр Мохов. В беседе с mk.ru он нашел связь между ЭКО и раком мозга у актрисы Анастасии Заворотнюк и певицы Жанны Фриске.

По словам Мохова, используемые при ЭКО гормональные препараты напрямую влияют на гипоталамо-гипофизарно-овариальную систему в мозге. «То есть затрагивают головной мозг. Гипоталамус — по сути, дирижер, который командует всеми процессами, происходящими в гипофизе, который связывается с другими органами, щитовидкой, яичниками», — объяснил он.

Медэксперт добавил, что гормональные препараты назначают для гиперстимуляции яичников, чтобы одновременно созревали сразу несколько яйцеклеток и повышались шансы на зачатие. При этом назначении врачу женщины нужно исключить наличие у нее новообразований.

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«Когда врач-гинеколог или гинеколог-эндокринолог занимается бесплодием, он в обязательном порядке проверяет внимательно голову, назначает МРТ, рентген, чтобы не просмотреть уже имеющиеся нарушения, в том числе микроопухоли, аденомы, которые, возможно, и мешали забеременеть», — отметил Мохов. При стимуляции яичников воздействие оказывается и на остальные органы, добавил эксперт.

Мохов также подчеркнул, что врачи обязаны рассказывать о том, какие побочные эффекты могут быть от использования тех или иных препаратов, а также какие отдаленные последствия могут наступить. По его словам, женщины должны пользоваться открытой информацией и принимать самостоятельное и осознанное решение относительно того, использовать этот способ или нет.

Российской актрисы Анастасии Заворотнюк не стало в 53 года из-за глиобластомы, злокачественной опухоли мозга. Это одна из самых агрессивных форм злокачественных опухолей головного мозга, она практически неизлечима.

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      Александра Лисица
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