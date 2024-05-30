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14:21, 30 мая 2024Наука и техника

Командир назвал преимущества огнеметной «Тосочки»

МО России: ТОС-2 «Тосочка» автоматически готовит данные для стрельбы

Фото: Александр Мельников / РИА Новости

Тяжелая огнеметная система ТОС-2 «Тосочка» автоматически готовит данные для стрельбы, что позволяет оперативно поразить цель. Преимущества машины назвал командир огнеметного взвода с позывным Саратов, слова которого приводит Минобороны России в Telegram.

Отмечается, что раньше Саратов выполнял задачи в составе расчета ТОС-1А «Солнцепек». «Первое преимущество — это, конечно же, разница во времени. Если на "Солнцепеке" у нас уходит больше времени [на подготовку стрельбы], то на второй "ТОСке" машина делает все сама», — сказал он.

По словам командира, ТОС-2 автоматически определяет свое местоположение и рассчитывает данные для стрельбы по заданным координатам. Он отметил, что «Тосочка» получила более мощные снаряды, которые увеличивают площадь поражения. Также к преимуществам системы отнесли колесное шасси, которое позволяет оперативно покинуть огневую позицию.

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