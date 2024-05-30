Красный Крест захотел участвовать в обмене пленными между Россией и Украиной

Представитель МККК: готовы содействовать обмену пленными между Москвой и Киевом

Международный комитет Красного Креста (МККК) захотел содействовать обмену пленными между Москвой и Киевом. Об этом заявила представитель организации Клер Каплун, сообщает РИА Новости.

«Я могу подтвердить, что нас не просили — и мы не участвовали в этом. Но мы готовы это сделать, как только стороны того пожелают», — сказала она.

Каплун подчеркнула, что Красный Крест до этого не участвовал в обмене военнопленными между Россией и Украиной.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова объяснила, что приостановка обмена пленными между Москвой и Киевом связана с надуманными требованиями Украины. Омбудсмен отметила, что обмен не проводился уже несколько месяцев.