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13:29, 30 мая 2024Мир

Красный Крест захотел участвовать в обмене пленными между Россией и Украиной

Представитель МККК: готовы содействовать обмену пленными между Москвой и Киевом

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Международный комитет Красного Креста (МККК) захотел содействовать обмену пленными между Москвой и Киевом. Об этом заявила представитель организации Клер Каплун, сообщает РИА Новости.

«Я могу подтвердить, что нас не просили — и мы не участвовали в этом. Но мы готовы это сделать, как только стороны того пожелают», — сказала она.

Каплун подчеркнула, что Красный Крест до этого не участвовал в обмене военнопленными между Россией и Украиной.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова объяснила, что приостановка обмена пленными между Москвой и Киевом связана с надуманными требованиями Украины. Омбудсмен отметила, что обмен не проводился уже несколько месяцев.

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      Семен Александров
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