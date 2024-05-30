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08:20, 30 мая 2024Россия

Крупный пожар в Москве локализовали

МЧС отчиталось о локализации крупного пожара на востоке Москвы

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Крупный пожар в разноуровневом производственно-складском здании на востоке Москвы локализовали. Об этом сообщили в столичном главке МЧС, передает РИА Новости.

«Принятыми мерами пожар локализован», — сообщили в управлении МЧС. К ликвидации пожара привлекали авиацию, его площадь составила 4000 квадратных метров.

Пожар в Новогиреево начался утром в четверг, 30 мая. Тушение осложняла высокая пожарная нагрузка склада — внутри находятся емкости с легковоспламеняющейся жидкостью. Возгоранию присвоили третий ранг сложности, движение по близлежащей улице перекрыли.

Ранее в подмосковном Подольске произошел мощный пожар. По словам местных жителей, перед этим в городе прогремел взрыв. Огонь охватил склад с техническими и медицинскими газовыми баллонами.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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