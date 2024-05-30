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08:23, 30 мая 2024Экономика

К определению уровня ключевой ставки предложили привлечь Госдуму

Экономист Свириденко усомнился в возможности сдержать инфляцию ключевой ставкой

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В России сложились предпосылки для роста ключевой ставки, однако неизвестно, способна ли она в текущих условиях сдержать рост цен. Возможно, стоит лучше изучить инфляционные факторы, привлечь более широкий круг экспертов, в том числе депутатов Госдумы. Об этом в комментарии «Прайм» рассказал исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина Антон Свириденко.

По его словам, ставка находится на уровне 16 процентов уже полгода, а инфляция по-прежнему не снижается, напротив, в последнее время наблюдается рост. Он уточнил, что объективно оценивать рост цен можно будет начиная с августа, когда вступит в действие высокая база прошлого года, но уже сейчас есть сомнения, что процесс замедляется.

Экономист отметил, что ставка двояко влияет на инфляцию. С одной стороны, рост ставки побуждает людей копить, а не тратить, а предприятия — отказаться от заимствований. С другой, высокая стоимость кредитов заставляет производителей поднимать цены, хорошие проценты на депозитах выливаются в рост доходов, что приводит к дополнительным тратам и новому витку инфляции.

Главное, подчеркнул Свириденко, понять, какие принципы формирования денежно-кредитной политики (ДКП) нужно сохранять, а какие — переписывать. К примеру, если раньше ДКП учитывала влияние международных рынков капитала, то теперь их, по сути, нет.

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При этом ставка не может влиять на бюджетный импульс, то есть прямые бюджетные вливания в выбранные правительством предприятия. Это обстоятельство искажает такой эффект высокой ставки, как удорожание средств для компаний, потому что некоторые из них по-прежнему имеют доступ к дешевым деньгами. В то же время модернизация предприятий, которые должны обеспечить рост выпуска, замедляется, если им не удается выбить государственные деньги.

«Решения надо вырабатывать широким кругом экспертов, в диалоге должно быть активно и правительство, и Госдума», — заключил эксперт.

Заседание совета директоров Центробанка, на котором будет принято решение о ставке, состоится 7 июня. В регуляторе намекают на первое с декабря прошлого года прошлого года повышение ставки. К нему подталкивает ускорившаяся инфляция, рост инфляционных ожиданий, а также сохраняющийся высокий темп кредитования.

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      Платон Щукин
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