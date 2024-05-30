Минобороны заявило о срыве ротации ВСУ в зоне СВО силами авиации

МО: авиация группировки «Север» сорвала ротацию подразделений ВСУ в зоне СВО

Авиация группировки войск «Север» сорвала ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Ротацию противника сорвали ударный вертолет Ка-52М «Аллигатор», транспортно-боевой вертолет Ми-35М и многоцелевой вертолет Ми-8. Авиация отработала удар неуправляемыми ракетами С-8 по координатам, полученным от авиационного наводчика.

После выполнения боевой задачи экипажи вертолетов осуществили противоракетный маневр при помощи бортового комплекса обороны и вернулись на аэродром вылета.

«Задачу получили на командном пункте. Подготовились, выдвинулись в район выполнения боевой задачи, используя рельеф местности на предельно малой высоте, вышли на боевой курс и поразили противника», — сказал штурман вертолета Ми-35М.

Днем ранее, 29 мая, Вооруженные силы ((ВС) России сорвали ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Часова Яра. Артиллеристы бригады «Север-V» добровольческого корпуса, который действует в составе российской группировки войск «Юг», при помощи гаубицы Д-30 калибром 122 миллиметра нанесли удар по пункту дислокации украинской армии на окраине населенного пункта.