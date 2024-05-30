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09:22, 30 мая 2024Экономика

В российском мороженом нашли кишечную палочку

Роскачество нашло кишечную палочку в двух сортах продающегося в РФ мороженого

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

По итогам проверки 38 марок представленного в российских магазинах мороженого, которую провело Роскачество, в двух из них обнаружена кишечная палочка. Об этом со ссылкой на материалы организации пишет РБК.

Этими марками стали пломбир «Мишка на полюсе», который производит казахстанская компания «Шин Лайн», и мороженое «Ермолино». Как отмечают аналитики Роскачества, такая проблема может возникнуть в случае, когда продукты не подвергаются термической обработке.

В «Шин Лайн» опровергли выводы российской организации, сославшись на результаты проведенной независимой лабораторией Научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга НЦОЗ Минздрава Казахстана. Представитель компании предположил, что причиной проблемы стало нарушение требований к транспортировке оптовой или розничной партий, а также хранение в местах продаж.

Также Роскачество выявило случаи замены молочного жира растительным. В мороженом марок «Как раньше», «Ля Ля Фам», «Филевское» найден фитостерин, кроме того, там значительно меньше молочного жира, чем требует законодательство. В мороженом «Вкусландия» и «Ленинградское» обнаружено отклонение в жирнокислотном и триглицеридном составе, что тоже свидетельствует о подмене молочного жира растительным или животным жирами. Эти нарушения делают продукцию фальсификатом.

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В нескольких марках найдены дрожжи и плесень, однако их количество не нормируется для мороженого, поэтому считать это нарушением нельзя. Также в отдельных случаях реальный вес продукта или массовая доля белка отличались от заявленных. Тем не менее более 60 процентов исследованных марок соответствуют требованиям, заключили в организации.

Ранее специалисты Роскачества обнаружили в нескольких популярных марках творога с жирностью пять процентов микробную трансглютаминазу, так называемый мясной клей, который с 2020 года запрещен для применения в пищевой промышленности.

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      Платон Щукин
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