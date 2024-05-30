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12:04, 30 мая 2024Культура

Наблюдавший Заворотнюк профессор рассказал о ее лечении

Профессор Чумаков рассказал о двух рецидивах и лечении Заворотнюк за границей
СюжетУмерла Анастасия Заворотнюк

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Член-корреспондент РАН, профессор, заведующий лабораторией пролиферации клеток Петр Чумаков, наблюдавший актрису Анастасию Заворотнюк, рассказал, что семья обращалась в его Институт молекулярной биологии. Об этом сообщает «Свободная пресса».

По его словам, в Институте изобрели инновационный метод борьбы с раковыми клетками за счет вирусов, однако семья актрисы так и не решилась на рискованный шаг.

Он сообщил, что Заворотнюк дважды оперировали, и у нее было два рецидива. «Ее лечили за границей, а уже потом, когда шансов осталось совсем немного, они обратились в Институт онкологии имени Петрова в Петербурге. Там изготовили индивидуальную вакцину на основе ее раковых клеток», — рассказал Чумаков. Профессор отметил, что он тоже работал с этими клетками.

Чумаков также сообщил, что Заворотнюк удалили новообразование и провели курс химиотерапии, после этого долгое время ее состояние было не таким плохим, как обычно бывает при глиобластоме. Он также рассказал, что за время болезни актриса сильно изменилась.

Родные Заворотнюк в четверг, 30 мая, сообщили о ее смерти. Актриса умерла после продолжительной болезни: в 2019 году ей диагностировали рак мозга.

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      Варвара Кошечкина
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