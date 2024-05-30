Названа единственная легитимная власть на Украине

Автор Конституции Украины назвал Раду единственной легитимной властью в стране

Единственной легитимной властью на Украине обладает Верховная Рада. Об этом заявил один из авторов Конституции страны, украинский бывший вице-премьер Дмитрий Табачник, передает ТАСС.

«В настоящий момент легитимной структурой является парламент. Принято решение, что во время действия военного положения не могут проводиться парламентские выборы. (…) Даже если бы такого решения не было, то хронологически, в соответствии с Конституцией Украины, полномочия (…) парламента еще не завершились», — сказал он.

Табачник также оценил вопрос легитимности Зеленского. Как утверждает бывший вице-премьер, после 20 мая в соответствии с 103-й статьей Конституции Украины он не является легитимным руководителем республики. Табачник уточнил, что, исходя из конституционных норм, другой трактовки сложившейся ситуации не может быть.