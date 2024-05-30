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16:25, 30 мая 2024Бывший СССР

Названа единственная легитимная власть на Украине

Автор Конституции Украины назвал Раду единственной легитимной властью в стране

Фото: President Of Ukraine / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Единственной легитимной властью на Украине обладает Верховная Рада. Об этом заявил один из авторов Конституции страны, украинский бывший вице-премьер Дмитрий Табачник, передает ТАСС.

«В настоящий момент легитимной структурой является парламент. Принято решение, что во время действия военного положения не могут проводиться парламентские выборы. (…) Даже если бы такого решения не было, то хронологически, в соответствии с Конституцией Украины, полномочия (…) парламента еще не завершились», — сказал он.

Табачник также оценил вопрос легитимности Зеленского. Как утверждает бывший вице-премьер, после 20 мая в соответствии с 103-й статьей Конституции Украины он не является легитимным руководителем республики. Табачник уточнил, что, исходя из конституционных норм, другой трактовки сложившейся ситуации не может быть.

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