Названы изменения по отправке писем в российские суды

Российские суды перестали принимать письма с доменов .com, .net, .rs и .ua

Все российские суды и связанные с ними организации перестали принимать письма с электронной почты доменов .com, .net, .rs и .ua. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Сергиево-Посадского городского суда.

На официальной странице суда в одной из социальных сетей опубликовано сообщение со ссылкой на информацию Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации. Утверждается, что эта мера необходима для повышения защищенности информационной инфраструктуры.

Таким образом планируется предотвратить реализацию угроз безопасности информации, отправляемой с доменов, происходящих из США и стран Европейского союза (ЕС), и адресованной в суды России, мировым судьям, Высшей квалификационной коллегии судей и квалификационных коллегий судей субъектов России, а также высшей экзаменационной комиссии России и экзаменационных комиссий субъектов России, Совета судей России и Советов судей субъектов России. Речь идет о доменах .com, .net, .rs, .ua.

Для отправки электронных обращений ведомство рекомендует использовать российские домены либо те, которые не зарегистрированы в США и ЕС.

Ранее сообщалось, что в Абинске суд приговорил местного жителя, сообщившего о ложном минировании пункта полиции и местного мирового судебного участка, к 7 годам и 6 месяцам колонии строгого режима.