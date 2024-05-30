Названы недостатки используемого на СВО морского «Смерча»

«Известия»: используемые на СВО бомбометы «Смерч-2» уступают РСЗО «Град»

Реактивные морские бомбометы РБУ-6000 «Смерч-2», которые используют в зоне специальной военной операции (СВО) в качестве сухопутных установок, уступают реактивным системам залпового огня (РСЗО) «Град». Недостатки бомбометов назвали в публикации «Известий».

Бомбометы «Смерч-2» появились в подразделениях морпехов в 2023 году. Корабельные системы устанавливали на шасси тягачей МТ-ЛБ, танков Т-80 и грузовиков. Установки, разработанные для борьбы с подлодками, применяют для поражения сухопутных целей.

«Основная проблема сухопутного варианта РБУ-6000 — это, конечно, наведение на цель. При применении на корабле по подводной лодке установка ведет огонь по площадной цели, так как точное местоположение лодки не известно. При применении на суше для прицеливания придется вести расчеты углов вертикального наведения установки или прицеливаться "на глаз"», — пишет издание.

Автор отметил, что бомбометы уступают по точности РСЗО «Град». При этом доработанный снаряд «Смерча-2» обладает большей убойной силой. Одна из причин использования морской установки в СВО — доступность и большие запасы снарядов и бомбометов.

Ранее Telegram-канал «Осведомитель» опубликовал ролик, демонстрирующий применение РБУ-6000 на шасси грузовика. Реактивно-бомбометную установку РБУ-6000 приняли на вооружение флота в 1961 году. Установка может метать бомбы, содержащие 23,5 килограмма взрывчатого вещества, на расстояние более пяти километров.