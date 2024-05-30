Названы сроки проведения Китаем саммита с арабскими странами
Китай проведет второй саммит с арабскими странами в 2026 году
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что в 2026 году Пекин проведет второй саммит с арабскими странами. Его слова приводит ТАСС.
«Рад сообщить, что в 2026 году Китай проведет второй саммит Китай — арабские страны», — отметил китайский лидер.
Он добавил, что проведение данного мероприятия станет ключевым моментом для отношений КНР с арабскими государствами.
Ранее постоянный представитель Китая при ООН Фу Цун заявил, что принятие Палестины в качестве полноправного члена ООН сейчас актуально как никогда.
В апреле США наложили вето на просьбу Палестины о полноправном членстве в ООН.