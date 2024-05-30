Новый глава Минобороны России прибыл в Казахстан

Глава МО России Белоусов прибыл в Казахстан на заседание ОДКБ

Глава Министерства обороны (МО) России Андрей Белоусов прибыл в Казахстан для участия в заседании Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом оборонное ведомство сообщило в Telegram.

«В заседании спланировано участие министров обороны государств — членов ОДКБ, генерального секретаря ОДКБ и начальника Объединенного штаба ОДКБ», — говорится в сообщении. Отмечается, что участники мероприятия обменяются мнениями о вызовах и угрозах военной безопасности в зоне ответственности объединения.

Кроме того, министр обороны проведет ряд двусторонних встреч с главами военных ведомств стран-участниц ОДКБ.

Незадолго до этого, 24 мая, руководитель МО России посетил Белоруссию вместе с президентом Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым. В ходе визита он отметил, что Москве и Минску необходимо тесное взаимодействие, чтобы принимать дополнительные меры по обеспечению безопасности.