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16:25, 30 мая 2024Бывший СССР

Новый глава Минобороны России прибыл в Казахстан

Глава МО России Белоусов прибыл в Казахстан на заседание ОДКБ

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Глава Министерства обороны (МО) России Андрей Белоусов прибыл в Казахстан для участия в заседании Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом оборонное ведомство сообщило в Telegram.

«В заседании спланировано участие министров обороны государств — членов ОДКБ, генерального секретаря ОДКБ и начальника Объединенного штаба ОДКБ», — говорится в сообщении. Отмечается, что участники мероприятия обменяются мнениями о вызовах и угрозах военной безопасности в зоне ответственности объединения.

Кроме того, министр обороны проведет ряд двусторонних встреч с главами военных ведомств стран-участниц ОДКБ.

Незадолго до этого, 24 мая, руководитель МО России посетил Белоруссию вместе с президентом Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым. В ходе визита он отметил, что Москве и Минску необходимо тесное взаимодействие, чтобы принимать дополнительные меры по обеспечению безопасности.

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      Александр Курбатов
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