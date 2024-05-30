О местах рождения теннисистов из России умолчали во время показа «Ролан Гаррос»

О местах рождения теннисистов из России умолчали во время показа «Ролан Гаррос»

Организаторы турнира «Ролан Гаррос» умолчали о местах рождения российских теннисистов во время телетрансляции. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник сообщил, что во время показа на экране транслируется информацией об участниках турнира, где указывается место в рейтинге, рост, возраст, а также место рождения. Однако у родившихся в Москве американки Софии Кенин и представительницы Казахстана Юлии Путинцевой, а также родившейся в подмосковном Жуковском Варвары Грачевой места рождения не были указаны.

Россияне имеют право выступать на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) в нейтральном статусе.

Ранее Международная федерация хоккея (IIHF) умолчала о титулах сборной России во время показа чемпионата мира 2024 года. В видеотрансляции были упомянуты только сборная Канады, на счету которой 28 побед, Чехия (12 титулов в совокупности с победами Чехословакии) и Швеция (11 трофеев).