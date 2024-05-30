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07:09, 30 мая 2024Бывший СССР

Оппозиция Молдавии высказала недовольство визитом Блинкена в страну

Оппозиция Молдавии заявила, что в стране не рады визиту Блинкена
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Vadim Ghirda / Reuters

Граждане Молдавии не рады визиту госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена в стране, люди вышли на протесты. Свое мнение насчет этого высказала депутат парламента Молдавии от оппозиционного блока «Победа» Марина Таубер.

«Господин Блинкен, вам [президент Молдавии Майя] Санду этого не расскажет. Вашему визиту не рады. Люди вышли сегодня с плакатами», — отметила она.

По ее словам, протестующих, в том числе журналистов закрытых молдавскими властями телеканалов, «скрутили, избили, жестко кого задержали, кого разогнали». Депутат также призвала Блинкена поинтересоваться у Санду, как силовой разгон мирного митинга соотносится с принципами демократии.

Ранее сообщалось, что молдавская оппозиция развернула флаг Евразийского экономического союза в центре Кишинева в день приезда госсекретаря США.

Ранее Энтони Блинкен прибыл с официальным визитом в Молдавию. Глава Госдепартамента и другие представители ведомства проведут переговоры с членами молдавского правительства. После этого госсекретарь отправится на встречу министров иностранных дел стран — членов НАТО в Праге.

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      Марина Совина
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