Останки пропавшей женщины нашли в зубах у аллигатора

В США полиция искала пропавшую женщину и нашла ее тело в зубах у аллигатора

В США останки женщины нашли в зубах у аллигатора. Об этом сообщает ABC 13.

Страшную находку сделали в четверг, 23 мая, в Клир-Лейк-Сити, штат Техас. Полиция занималась поисками пропавшей накануне женщины и наткнулись на ее тело в челюстях у аллигатора, живущего на берегах реки Хосрсипен. В рептилию выстрелили из боевого оружия.

В настоящий момент неизвестно, что именно произошло и как женщина попала в зубы к аллигатору. Существует вероятность, что рептилия напала на нее и попыталась съесть. Однако женщина могла сама упасть в реку, где живут хищники, и в результате нападения или несчастного случая. Это предстоит выяснить патологоанатомам.

При этом в Клир-Лейк-Сити живет большое количество аллигаторов, что известно местным жителям. До сих пор подобных инцидентов с нападением на людей не происходило. Последнее нападение аллигатора с летальным исходом произошло в Техасе в 2015 году. А до этого аллигатор съел человека в этом штате еще в начале ХХ века.

Ранее сообщалось, что мужчина в США спас соседа от тащившего его в пруд трехметрового аллигатора. Он задавил животное на машине, а потом оказал пострадавшему первую помощь.