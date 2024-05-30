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08:33, 30 мая 2024Россия

Открытое горение на территории складов на востоке Москвы ликвидировали

Открытое горение в производственно-складском комплексе в Москве ликвидировали

Открытое горение в производственно-складском комплексе на востоке Москвы ликвидировали. Об этом сообщает пресс-служба МЧС, заявление приводится в официальном Telegram-канале спасательной службы.

В работе по тушению пожара принимали участие 200 сотрудников МЧС и более 40 единиц техники, в частности пожарные вертолеты. Всего на огонь было сброшено более 200 тонн воды.

О локализации пожара МЧС отчиталось в 8:20 по московскому времени.

Пожар в Новогиреево начался утром в четверг, 30 мая. Тушение осложняла высокая пожарная нагрузка склада — внутри находятся емкости с легковоспламеняющейся жидкостью. Возгоранию присвоили третий ранг сложности, движение по близлежащей улице перекрыли.

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      Марк Леонов
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