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19:39, 30 мая 2024Россия

Песков сообщил о частых контактах Путина с губернатором обстреливаемого региона

Песков: Путин часто находится на связи с белгородским губернатором Гладковым

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин часто находится на связи с губернатором обстреливаемой со стороны Украины Белгородской области Вячеславом Гладковым. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

30 мая Путин наградил Гладкова орденом Мужества. Указ о награждении губернатора был опубликован на сайте Кремля еще в начале мая.

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«Они часто на связи. Президент регулярно получает всю информацию», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, не планирует ли Путин отдельно встретиться с главой области для обсуждения ситуации.

Белгородская область регулярно подвергается атакам и обстрелам со стороны Украины. Так, вечером 30 мая дрон-камикадзе атаковал «газель» в селе Зозули Борисовского района. Девять человек пострадали, еще одного спасти не удалось.

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      Никита Абрамов
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