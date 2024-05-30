Песков сообщил о частых контактах Путина с губернатором обстреливаемого региона

Песков: Путин часто находится на связи с белгородским губернатором Гладковым

Президент России Владимир Путин часто находится на связи с губернатором обстреливаемой со стороны Украины Белгородской области Вячеславом Гладковым. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

30 мая Путин наградил Гладкова орденом Мужества. Указ о награждении губернатора был опубликован на сайте Кремля еще в начале мая.

«Они часто на связи. Президент регулярно получает всю информацию», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, не планирует ли Путин отдельно встретиться с главой области для обсуждения ситуации.

Белгородская область регулярно подвергается атакам и обстрелам со стороны Украины. Так, вечером 30 мая дрон-камикадзе атаковал «газель» в селе Зозули Борисовского района. Девять человек пострадали, еще одного спасти не удалось.