Правительство рассмотрит предлагаемые Минфином налоговые изменения

Правительство 30 мая рассмотрит предлагаемые Минфином налоговые изменения

Правительство России 30 мая рассмотрит проект изменений в налоговую систему страны, которые предложил Минфин. Об этом сообщает РИА Новости.

В министерстве пришли к выводу, что оптимальным вариантом станет сохранение действующей базовой ставки налога в размере 13 процентов для россиян с годовым доходом до 2,4 миллиона рублей.

Однако годовые доходы выше этой суммы будут облагаться более высокими ставками. Так, россиянам с годовыми окладами до 5 миллионов рублей предложили установить ставку 15 процентов, для граждан с доходами до 20 миллионов — 18 процентов, до 50 миллионов — 20 процентов.

При этом оклады от 50 миллионов и выше в Минфине предложили облагать налогом по самой высокой ставке — 22 процента.