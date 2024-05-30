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03:12, 30 мая 2024Россия

При отражении ракетной атаки ВСУ в Керчи пострадали два парома

Два парома получили повреждения в Керчи при отражении ракетной атаки ВСУ

Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости

Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что два парома получили повреждения в Керчи от падения обломков ракет, которые были сбиты при отражении атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, пострадали два парома — автомобильный и железнодорожный. Он уточнил, что повреждено остекление надстроек. «Жертв среди моряков и гражданских нет», — добавил Крючков со ссылкой на министра транспорта республики Николая Лукашенко.

Советник главы Крыма подчеркнул, что после оценки повреждений работу паромной переправы планируется возобновить. Он призвал местных жителей сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации.

Ранее сообщалось, что торговый центр в Белгороде начали укреплять мешками с песком из-за атак Вооруженных сил Украины. На выложенных в Telegram-канале «Жесть Белгород» снимках видно, что в ТЦ установлены кубы со прозрачными стенками, которые позволяют укреплению из мешков держать форму. Предполагается, что такие укрепления помогут защитить посетителей от осколков снарядов.

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      Марина Совина
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