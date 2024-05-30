Психолог дала совет относительно секса на первом свидании

Только сам человек имеет право решать, когда и с кем заниматься ему сексом: на первом или на десятом свидании, считает психолог центра семейного и сексуального образования Secrets Мария Цветкова. На эту тему она высказалась в беседе с «Лентой.ру».

Цветкова подчеркнула, заниматься сексом на первом свидании стоит только тогда, когда оба партнера этого по-настоящему хотят. При этом рассчитывать на отношения после случайной половой связи не стоит. По словам психолога, такие случаи есть, но они крайне редки. «Секс без обязательств — это просто секс. Он ни к чему не обязывает и ничего не гарантирует, поэтому заниматься им нужно, просто чтобы получить удовольствие», — рассказала она.

Если вы решили заняться сексом на первом свидании, чтобы выйти замуж или жениться, завести детей, жить долго и счастливо и умереть в один день — это плохое решение! Вы будете разочарованы, потому что находитесь в плену своих фантазий. Мужчины не женятся ради секса, они женятся, когда влюбляются Мария Цветкова психолог

По мнению психолога, секс на первом свидании — не лучшее решение для тех, кто хочет отношений. Если человек ищет большего, чем связь на одну ночь, с интимом не надо спешить и лучше узнать друг друга, посоветовала она Это необходимо, чтобы понять, есть ли у потенциальных партнеров общие интересы и ценности.

Ранее женщины и мужчины, находившиеся во власти заблуждений о сексе и развеявшие их, рассказали о своем опыте. В частности, для некоторых пользователей форума Reddit стало сюрпризом, что интим вовсе не обязан длиться долго.

