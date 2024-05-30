Путин дал поручения по бесплатной газификации СНТ. Губернаторов обязали утвердить графики подключения участков

Путин поручил руководству регионов к 1 августа утвердить графики газификации СНТ

Президент России Владимир Путин поручил руководству регионов к августу организовать проведение собраний в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ), чтобы принять решение об их бесплатной газификации.

В Кремле сообщили, что глава государства также поручил к 1 августа утвердить графики подключения участков. В тексте поручения говорится, что за основу решений внеочередных собраний членов СНТ предлагается взять «проект типового протокола общего собрания, разработанный правительством».

В России принимают заявки на газификацию домов в СНТ

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что граждане страны с 17 апреля могут подавать заявки на газификацию домов в садовых некоммерческих товариществах в газифицированных населенных пунктах.

По его словам, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление по догазификации СНТ, которые находятся в границах населенных пунктов. Он добавил, что российские регионы до 1 июля 2024 года должны завершить работу с определением сроков и согласованием планов-графиков с Единым оператором по газификации СНТ.

Эксперты сообщили, что для подачи заявки на подключение газа в СНТ нужно собрать ряд документов.

Так, необходимо предоставить паспорт, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), а также правоустанавливающие документы на дом и участок, ситуационный план и расчет максимального часового расхода газа (МЧРГ). Уточняется, что расчет не нужно прикладывать, если планируемый МЧРГ не более семи кубических метров.

Также россияне должны составить техническое условие (ТУ) — приложение к договору о технологическом присоединении. На его основании газораспределительная организация подтвердит, что может присоединить дом к газопроводу. По словам экспертов, после одобрения заявки составляется проект договора о подключении с приложенными ТУ.

Путин поручил к 2036 году подвести газ к трем миллионам домов

Путин в новом майском указе поручил к 2030 году подключить к сетевому газу по программе социальной газификации не менее 1,6 миллиона домовладений, а к 2036 году — не менее трех миллионов домов.

Обеспечение в рамках программы социальной газификации населения подключения к сетевому природному газу не менее чем 1,6 миллиона домовладений к 2030 году и не менее чем трех миллионов домовладений к 2036 году Указ президента России Владимира Путина «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»

Россия достигла уровня газификации в 74 процента

Новак заявил, что на сегодняшний день страна достигла уровня газификации почти в 74 процента. Таким образом, Россия оказалась на первом-втором месте по уровню газификации в мире, добавил он.

Эта работа будет продолжаться, она связана с газификацией новых регионов, Мурманской области, Красноярского края, Иркутской области, Забайкальского края, Бурятии, Амурской области, Еврейской автономной области. Это большая работа, которую реализует «Газпром» совместно с другими компаниями Александр Новак Вице-премьер России

По программе социальной газификации заключено около 1,2 миллиона договоров, 950 тысяч из которых исполнено до границ участков. По этой программе газ уже получают 550 тысяч домовладений.