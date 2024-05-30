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16:39, 30 мая 2024Россия

Путин назвал залог успеха армии России на поле боя

Президент Путин: моральная поддержка — залог успеха Российской армии

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Моральная поддержка со стороны россиян является залогом успеха армии. Эту составляющую успеха военных назвал президент России Владимир Путин во время встречи с многодетными семьями, трансляция мероприятия велась в Telegram-канале Кремля.

Согласно заявлению российского лидера, бойцам важны те вещи и письма, которые им отправляют жители страны, так как эти предметы олицетворяют для них связь с домом.

«Эта взаимная связь и поддержка является основой нашего бытия в целом, по большому счету. Ну и основой наших успехов, в том числе и на поле боя», — заявил глава государства. Он подчеркнул, что поддержка для военнослужащих крайне важна и от их лица выразил благодарность всем, кто помогает армии.

Ранее российский военный рассказал о спасающих жизни на СВО детских поделках.

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