Раскрыты планы США относительно церемонии ООН по погибшему президенту Ирана

Reuters: США бойкотируют церемонию ООН в память о погибшем президенте Ирана

США бойкотируют церемонию Организации объединенных наций (ООН), посвященную погибшему президенту Ирана Эбрахиму Раиси. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника, беседовавшего на условиях анонимности.

Он отметил, что США не будут присутствовать на мероприятии «ни в каком качестве». Также чиновник призвал ООН задуматься о народе Ирана, а не «чтить память его угнетателя».

19 мая вертолет, перевозивший президента Ирана, потерпел крушение. Помимо Раиси, на борту находились глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем. В результате аварии не выжил ни один из пассажиров воздушного судна.