Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: на территории Кубани объявили штормовое предупреждение на 30 и 31 мая

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному у туристов курортному региону опасности предупредили в пресс-службе местного ГУ МЧС России.

В сообщении ведомства говорится, что в четверг, 30 мая, и пятницу, 31 мая, местами в северо-восточных, юго-восточных, юго-западных, центральных районах Кубани (включая муниципальное образование города Краснодар) ожидается высокая пожароопасность четвертого класса.

В связи с этим сотрудники МЧС призвали жителей и гостей региона соблюдать все необходимые меры безопасности. В частности, они напомнили гражданам о запрете пользования открытыми источниками огня вблизи поваленных деревьев и сухой травы в лесах.

«Заметив начинающийся пожар в лесу, незамедлительно сообщите об этом по телефону "101" в пожарную охрану, либо в лесничество или администрацию сельского поселения, — добавили спасатели. — Немедленно предупредите всех находящихся поблизости о том, что им необходимо срочно выйти из опасной зоны».

Ранее пассажирский самолет российской авиакомпании, летевший из Санкт-Петербурга в Сочи, экстренно сел в другом городе из-за утечки топлива. Уточняется, что воздушное судно приземлилось в аэропорту Минеральных Вод. Пострадавших в результате инцидента нет.