Россиянам напомнили о любовной драме с Заворотнюк и Зеленским

Заворотнюк и Зеленский сыграли в ремейке «Служебного романа» Сарика Андреасяна

Актриса Анастасия Заворотнюк и Владимир Зеленский вместе сыграли в ремейке советского фильма «Служебный роман» режиссера Сарика Андреасяна. Об этом россиянам напомнили в «Ленте.ру».

В картине «Служебный роман. Наше время» Заворотнюк исполнила роль коллеги главного героя Анатолия Новосельцева Ольги Рыжовой, безответно влюбленной в антигероя — Юрия Самохвалова. Роль Новосельцева исполнил Зеленский, Самохвалова — российский актер Марат Башаров. В оригинальной картине режиссера Эльдара Рязанова Рыжову сыграла народная артистка РСФСР Светлана Немоляева.

По сюжету сыгранный Зеленским Новосельцев — отец-одиночка, воспитывающий двух дочерей и работающий финансовым аналитиком в фирме «мымры» Людмилы Калугиной (Светланы Ходченковой). Друг Новосельцева Самохвалов предлагает ему завести роман с Калугиной во время корпоратива в Турции ради продвижения по службе. В это время у коллеги Новосельцева Рыжовой возникают старые чувства к Самохвалову, с которым она встречалась в юности.

Боровшейся с онкологией актрисы Заворотнюк не стало в возрасте 53 лет. Об этом сообщили ее родственники 30 мая. Актриса прославилась благодаря роли в комедийном сериале «Моя прекрасная няня», который выходил на телеканале СТС с 2004 по 2009 год. Артистка признавалась, что попала в проект неожиданно и не ждала, что станет известной. Заворотнюк также успела принять участие в проектах «Танцы со звездами» и «Брачные игры».