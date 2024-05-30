Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
17:18, 30 мая 2024Культура

Россиянам напомнили о любовной драме с Заворотнюк и Зеленским

Заворотнюк и Зеленский сыграли в ремейке «Служебного романа» Сарика Андреасяна

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Актриса Анастасия Заворотнюк и Владимир Зеленский вместе сыграли в ремейке советского фильма «Служебный роман» режиссера Сарика Андреасяна. Об этом россиянам напомнили в «Ленте.ру».

В картине «Служебный роман. Наше время» Заворотнюк исполнила роль коллеги главного героя Анатолия Новосельцева Ольги Рыжовой, безответно влюбленной в антигероя — Юрия Самохвалова. Роль Новосельцева исполнил Зеленский, Самохвалова — российский актер Марат Башаров. В оригинальной картине режиссера Эльдара Рязанова Рыжову сыграла народная артистка РСФСР Светлана Немоляева.

По сюжету сыгранный Зеленским Новосельцев — отец-одиночка, воспитывающий двух дочерей и работающий финансовым аналитиком в фирме «мымры» Людмилы Калугиной (Светланы Ходченковой). Друг Новосельцева Самохвалов предлагает ему завести роман с Калугиной во время корпоратива в Турции ради продвижения по службе. В это время у коллеги Новосельцева Рыжовой возникают старые чувства к Самохвалову, с которым она встречалась в юности.

Боровшейся с онкологией актрисы Заворотнюк не стало в возрасте 53 лет. Об этом сообщили ее родственники 30 мая. Актриса прославилась благодаря роли в комедийном сериале «Моя прекрасная няня», который выходил на телеканале СТС с 2004 по 2009 год. Артистка признавалась, что попала в проект неожиданно и не ждала, что станет известной. Заворотнюк также успела принять участие в проектах «Танцы со звездами» и «Брачные игры».

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Мария Рюрикова
      Обсудить
      Последние новости

      В суде прошли слушания по делу об убийстве разведчиками жительницы ЛНР. Она служила в ВСУ и ранее сдалась в плен

      Военным пенсионерам проиндексируют пенсии

      Участники СВО предложили свой вариант наказания для генерала Попова

      Россиянам раскрыли главные слова для перелетов

      США предложат Украине подписать двусторонний договор о безопасности

      Мишустин объяснил планку отсечения для прогрессивной шкалы НДФЛ

      Очередной иск на 30 миллионов рублей за «голую вечеринку» Ивлеевой отклонили

      Россиян предупредили об указывающем на опасное состояние безобидном симптоме

      Американский боец UFC тремя словами описал Россию

      Швеция пригрозила наложить санкции на поставки газа из России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше