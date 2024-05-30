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10:03, 30 мая 2024Путешествия

Россиянам назвали лучшие места для восстановления здоровья

Лучшим местом для восстановления здоровья стал Дилижан в Армении

Фото: Vahan Abrahamyan / Shutterstock / Fotodom

Российским путешественникам назвали лучшие места для восстановления здоровья — лидером рейтинга стал Дилижан в Армении. Об этом сообщается в исследовании «Яндекс.Путешествий», оказавшемся в распоряжении «Ленты.ру».

Так, Дилижан является самым зеленым курортом Армении и отлично подходит для хилинг-туризма. В среднем шесть ночей в двухместном номере одного из трехзвездочных отелей курорта обойдутся в 44 тысячи рублей в июне.

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На втором месте рейтинга оказался российский Сахалин, известный уникальной фауной и красивыми пейзажами. Аналогичные условия отдыха в отелях Южно-Сахалинска будут стоить 43 тысячи рублей. А третью строчку занял Аршан, Бурятия. Шесть ночей в двухместном номере одного из отелей Аршана обойдутся в 34 тысячи рублей.

В пятерку лидеров также попали Хуаншань в Китае (42 тысячи рублей) и Барабай в Казахстане (15 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что весной 2024 года больше всего россиян будет отдыхать в санаториях Кавказских Минеральных Вод. По данным туроператора «Алеан», 67 процентов туристов предпочитают оздоровительный отдых в Кавминводах.

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      Марк Успенский
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