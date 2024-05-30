Россиянам раскрыли главные слова для перелетов

«Яндекс Путешествия» объяснили туристам термины хаб и стоповер

Российским путешественникам раскрыли главные термины, необходимые для перелетов. Перечень слов, которые могут быть полезны туристам, составил сервис «Яндекс Путешествия», материал появился в распоряжении «Ленты.ру».

Так, специалисты пояснили, что термином «стоповер» обозначают долгие транзитные пересадки в промежуточных пунктах поездок. «Например, можно сделать трехдневный стоповер в Исландии с компанией Icelandair, чтобы посмотреть поразительной красоты водопады, горячие источники и ледники, пещеры и черные пляжи», — объяснили в сервисе.

Хабами называют узловые аэропорты, которые авиакомпании используют в качестве основной базы для выполнения рейсов. «Один из самых известных хабов в России — Шереметьево, узловой аэропорт "Аэрофлота"», — уточнили авторы материала.

Еще один термин, который часто употребляется в путешествиях, — «овербукинг». Это ситуация, при которой перевозчик продает больше авиабилетов, чем мест на борту. Некоторые компании целенаправленно прибегают к овербукингу на тех рейсах, где, по их статистике, случается много неявок пассажиров.

В сервисе рассказали и о понятии «бакет шоп» (bucket shop), или «магазин ведер». Раньше так называли дешевые салуны, где разливали спиртные напитки ведрами. «Спустя время bucket shop перекочевал в туристическую лексику: так теперь говорят про сайты, где продают билеты по наиболее доступным ценам», — сказано в исследовании.

Ранее в России захотели узаконить овербукинг и ввести понятные для всех правила. Для пассажиров при этом предложили установить компенсации.