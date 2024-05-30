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09:02, 30 мая 2024Наука и техника

Российские бойцы превратили поврежденный танк в БТР

Российские бойцы превратили поврежденный Т-62 в БТР с «царь-мангалом»

Кадр: Telegram-канал Zvezdanews

Специалисты одного из ремонтных подразделений Российской армии превратили поврежденный танк Т-62 в тяжелый бронетранспортер (БТР) с большим козырьком для защиты машины от дронов. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Орудие танка не подлежало ремонту, поэтому его башню демонтировали. Для защиты верхней полусферы машины специалисты наварили защитную конструкцию из стальных листов, которую называют «царь-мангалом». Также экранами прикрыли ходовую часть. Импровизированный БТР можно использовать для перевозки бойцов. Кроме того, машина получила минный трал.

«Листы металла дополнительно защищают танк от поражения FPV-дронами, которые стали серьезной угрозой бронетехнике в условиях современных боевых действий», — говорится в сообщении.

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      Даниил Иринин
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