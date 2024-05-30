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14:32, 30 мая 2024Силовые структуры

Российского депутата горсовета заподозрили в получении многомиллионной взятки

В Новосибирске депутата Украинцева подозревают в получении 3,5 млн рублей взятки

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В Новосибирске депутата Совета депутатов города Игоря Украинцева подозревают в получении взятки в размере 3,5 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Депутат горсовета доставлен в региональный Следственный комитет. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки. По этой статье Украинцеву грозит лишение свободы на срок до 15 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки.

По данным следствия, в период с сентября 2022 год по январь 2023 год Украинцев, будучи избранным депутатом, получил от руководителя строительной организации взятку в общей сумме более 3,5 миллиона рублей. За эти деньги он должен был обеспечить покровительство и лоббировать интересы взяткодателей в принятии решений городским советом в сфере градостроительства.

Расследование находится на контроле в областной прокуратуре.

Ранее сообщалось, что Петрозаводский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу депутату Заксобрания Карелии, обвиняемому в даче взятки.

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      Анна Габай
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