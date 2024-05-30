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11:40, 30 мая 2024Россия

Российского офицера заковали в наручники ради отправки на СВО штурмовиком

Российского офицера попытались отправить на СВО, мужчина дошел до Совфеда

Фото: Reuters

Российского офицера заковали в наручники для отправки в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщает «Е1.ру».

Капитан Сергей Миронов — авиатехник, он занимался обслуживаем вертолетов, опыта службы в зоне боевых действий не имеет. После начала СВО мужчину перевели в танкисты. Миронов заявил, что не умеет обслуживать танки и подал рапорт об увольнении. Поскольку ответа на его заявление не поступало, мужчина написал в военную прокуратуру и в Совет Федерации. Офицера должны были уволить 15 мая.

По словам Миронова, вместо этого ему «подсунули» приказ об отправке на СВО. После отказа подписать документ военнослужащего вывели за штат, сократив зарплату. «Военная полиция изъяла у меня личные вещи, заковала в наручники и держала несколько часов, чтобы продержать двое суток в части и потом посадить на борт и отправить в зону СВО», — рассказал он. Миронова освободили только после жалобы его жены в военный Следственный комитет.

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После этого мужчину еще раз попытались отправить на СВО. По его словам, командование отказывается подписывать рапорт о его увольнении. «Я понял, что меня хотят обычным штурмовиком бросить», — заявил Миронов.

Адвокат мужчины рассказал, что его доверитель должен быть уволен из рядов Вооруженных сил, поскольку он достиг 50-летнего возраста и заключил контракт до 23 июня 2023 года. Редакция издания направила запрос в Центральный военный округ, на момент подготовки материала ответа на обращение не поступило.

Ранее боец СВО обратился с просьбой о помощи из-за грозящего ему ареста. Студент из Нигерии сообщил, что не смог получить российское гражданство по упрощенной процедуре как участник боевых действий. По возвращении на родину ему грозит тюремный срок.

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      Алан Босиков
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