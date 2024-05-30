Секс-символ MMA показала фигуру в нижнем белье и порадовала фанатов

Девушка — боец смешанного стиля (MMA) Пейдж Ванзант снялась в откровенном виде и порадовала фанатов. Соответствующая публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Секс-символ MMA поделилась снимком, на котором показала подтянутую фигуру и мускулы в нижнем белье черного цвета. На размещенном кадре видно, что комплект состоит из оголяющего грудь бюстгальтера и стрингов.

Поклонники оценили внешний вид 30-летней американки в комментариях под постом. «Ты в прекрасной форме!», «Красотка», «Идеальная фигура», «Потрясающе выглядишь», «Очень красивые ноги», — писали они.

В феврале известная британская боксерша и модель OnlyFans Элли Брук поделилась откровенным видео из ванной комнаты. Тогда спортсменка опубликовала ролик, на котором предстала в полупрозрачном комплекте нижнего белья коричневого цвета.